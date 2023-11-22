В Челябинской области регоператор ТКО готов списать должникам 100 млн рублей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в большинстве территорий Челябинской области – ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) готов списать должникам более 100 млн руб. О специальной предновогодней акции сообщает пресс-служба компании.

Жителям региона предлагают погасить сумму задолженности за услугу по обращению с отходами без уплаты пени. В целом по региону размер начисленных финансовых санкций за несвоевременные платежи превышает 100 млн руб. Чтобы поучаствовать в акции и сэкономить на пени, платежи необходимо совершить с 1 по 31 декабря, долг должен быть погашен в полном объеме. При этом освобождение от уплаты не распространяется на пени, взысканные с потребителя по решению суда.

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