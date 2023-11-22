В Сочи ремонтируют разрушенный оползнем участок дороги регионального значения

В селе Прогресс в Сочи восстанавливают разрушенный оползнем участок дороги регионального значения. На время проведения работ движение транспорта организовали по временной схеме, жители беспрепятственно добираются к домам, заявил в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский. По альтернативному маршруту также проходит общественный транспорт, соединяющий Мацесту и Абазинку.

Из-за оползня оказалось повреждено около 100 м дороги. Для укрепления проезжей части рабочие установят более 200 свай и усилят подпорные стены.

Также в рамках реконструкции обустроят новый безопасный тротуар для пешеходов. Об этом ранее просили местные жители. Все работы планируют завершить летом 2024 года.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram