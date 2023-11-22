Бывший футболист «Рубина» может перейти в «Баварию»
Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в составе «Наполи», может перейти в немецкую «Баварию». Об этом сообщает издание Bayern & Germany.
Экс-игрок казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия (справа)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По данным источника, руководство «Баварии» рассматривает вариант с подписанием вингера. При этом пока немцы еще не связывались с самим футболистом и его представителем. Стоимость грузинского игрока оценивается в € 85 млн.
Соглашение Хвичи Кварацхелии с итальянским «Наполи» истекает в конце июня 2027 года.