Бывший футболист «Рубина» может перейти в «Баварию»

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в составе «Наполи», может перейти в немецкую «Баварию». Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-игрок казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Экс-игрок казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источника, руководство «Баварии» рассматривает вариант с подписанием вингера. При этом пока немцы еще не связывались с самим футболистом и его представителем. Стоимость грузинского игрока оценивается в € 85 млн.

Соглашение Хвичи Кварацхелии с итальянским «Наполи» истекает в конце июня 2027 года.

"Ъ-Казань"