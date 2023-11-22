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Минобразования Удмуртии: в школах с советникам по воспитанию улучшается среда

В образовательных учреждениях Удмуртии с 1 сентября к работе приступили советники директоров, отвечающие за вопросы воспитания и взаимодействия с детскими общественными организациями. В частности, такие специалисты появились в 335 школах и 37 учреждениях СПО. Об этом во «ВКонтакте» рассказала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Так, по словам господи Болотниковой, в школах, где работают советники, улучшается воспитательная среда и появляется больше возможностей для детей. В том числе создаются центры детских инициатив, школьные и студенческие театры, а также открывают музеи, медиацентры и спортивные клубы.

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