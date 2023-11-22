Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Работодатели в Удмуртии на 193% чаще ищут сотрудников-психологов

Потребность работодателей Удмуртии в психологах за год выросла на 193%, сообщает пресс-служба, hh.ru. При этом средняя заработная плата для таких специалистов в регионе сложилась в размере 23-34,5 тыс. руб.

По России с начала года работодатели разместили более 7 тыс. вакансий для этих специалистов. В целом спрос на психологов вырос на 43%. Оплата труда сложилась на 5 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Сейчас средний предлагаемый заработок варьируется от 25 до 57,5 тыс. руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...