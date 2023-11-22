Работодатели в Удмуртии на 193% чаще ищут сотрудников-психологов

Потребность работодателей Удмуртии в психологах за год выросла на 193%, сообщает пресс-служба, hh.ru. При этом средняя заработная плата для таких специалистов в регионе сложилась в размере 23-34,5 тыс. руб.

По России с начала года работодатели разместили более 7 тыс. вакансий для этих специалистов. В целом спрос на психологов вырос на 43%. Оплата труда сложилась на 5 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Сейчас средний предлагаемый заработок варьируется от 25 до 57,5 тыс. руб.