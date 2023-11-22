Член совета директоров пермской судоверфи возглавил краевой фонд развития

В Фонде развития Пермского края (ФРПК) утвержден новый руководитель — им стал руководитель проекта развития судостроения в крае Армен Арутюнян. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в ЕГРЮЛ 21 ноября, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

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Предыдущий руководитель ФРПК Алексей Бураков покинул должность в начале ноября. Он также уволился с постов руководителя АО «Корпорация развития Пермского края» и АО «ПАИЖК». Там гендиректором стал бывший зампрокурора Перми Иван Лоскутов.

Армен Арутюнян окончил Санкт-Петербургский экономический университет, где преподавал на кафедре государственного и территориального управления. С 2021 года господин Арутюнян руководит проектом развития судостроения в регионе на Пермской судоверфи. Армен Арутюнян является также членом совета директоров ООО «Пермская судоверфь».