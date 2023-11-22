В октябре инфляция в Башкирии составила 5,8%

В октябре годовая инфляция в республике выросла до 5,8%, месяцем ранее она составила 4,5%, сообщила пресс-служба Национального банка Башкирии. В целом по стране она достигла 6,7%. В Приволжском федеральном округе показатель составил 6,4%. По прогнозам аналитиков ЦБ, по итогам года инфляция в России составит 7%–7,5%. В 2024 году при ужесточении денежно-кредитной политики она снизится до 4%–4,5%, полагают эксперты.

Инфляционный рост обусловлен ростом издержек производителей и поставщиков товаров и услуг. За прошедший период увеличились расходы производителей и переработчиков мяса, что повлияло на рост цен на мясо птицы, свинину, а также фарш, колбасу и сосиски, отмечается в сообщении Нацбанка Башкирии. Кроме того, из-за сокращения импорта и снижения конкуренции отечественные производители яблок стали включать свои возросшие издержки в конечные цены. В результате сезонное снижение стоимости яблок в октябре было меньше, чем год назад. Рис и кофе подорожали из-за неурожая в странах, которые в основном выращивают эти культуры.

Некоторые непродовольственные товары — автомобили и шины, микроволновые печи, стиральные машины и кухонные плиты — подорожали из-за превышения спроса над предложением, полагают в Нацбанке.

Выросшие расходы авиаперевозчиков на топливо стали причиной повышения цен на авиабилеты. Кроме того, в октябре сильнее, чем в прошлом году, подорожали услуги по сезонному обслуживанию автомобиля, что связано с дефицитом кадров в этой сфере и повышением зарплат для привлечения работников, следует из пресс-релиза.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте