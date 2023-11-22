На улицы Краснодара для ликвидации последствий дождя готовы выехать 37 спецмашин

В Краснодаре готовят спецтехнику для ликвидации последствий дождя. Устранять возможные подтопления на улицах города могут выйти 24 спецмашины и 13 мотопомп Службы спасения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии предупредили, что обильные осадки в городе прогнозируют на протяжении всей недели. Кроме того, в ближайшие два дня в городе ожидается мокрый снег. Сейчас в Краснодаре и по краю действует штормовое предупреждение.

За ситуацией на улицах города следят специалисты дептранса, ЕДДС, дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. Управляющим компаниям города рекомендовали готовиться к возможным подтоплениям. Горожан просят помнить о непогоде при планировании поездок.

Вячеслав Рыжков

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