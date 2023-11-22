Пункты обогрева для водителей во время непогоды проверили в Дебесском районе

В Дебесском районе Удмуртии проверили пункты обогрева для водителей, которые застали в дороге снегопады, метели и крупные ДТП из-за непогоды. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, всего вдоль федеральной автодороги М7 «Волга» подготовили два пункта в кафе «Байгурезь» и гостинице «Смак», а также развернули мобильный пункт на базе автобуса «ПАЗ» и подвижный пункт в виде палатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В стационарных пунктах создан необходимый запас продуктов, а в подвижном и мобильном предусмотрены средства для обогрева, горячий чай и места для отдыха, а также предметы первой необходимости.

Отмечается, что оценку проводили в реальных неблагоприятных погодных условиях, поскольку в Удмуртии продолжается интенсивный снегопад, ледяной дождь и наблюдается ухудшение видимости. Аналогичная проверка также прошла в Игринском и Якшур-Бодьинском районах.