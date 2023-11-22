Управделами главы Башкирии потратит до 1,8 млн рублей на организацию питания

Управделами главы Башкирии ищет подрядчика для организации питания при проведении официальных приемов, заседаний, совещаний и других встреч, в том числе выездных, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,8 млн руб. Итоги аукциона подведут 30 ноября. Услугу профинансирует бюджет республики. Срок действия контракта — до 31 декабря.

Согласно техзаданию, подрядчик обязан предоставить первые и вторые блюда, выпечку, салаты и закуски, а также напитки и фрукты. Среди угощений на выбор — брускетты, салаты с курицей, морепродуктами и овощами, рыбные супы и супы с мясом птицы, десерты и так далее.

На каждые десять гостей подрядчик обязан предоставить минимум одного официанта.

Венера Хисамова

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