В поселке Индустриальном в Краснодаре убрали стихийную свалку

С муниципальной территории в поселке Индустриальном в Краснодаре вывезли 2 тыс. кубометров мусора. Ранее на стихийную свалку неоднократно жаловались местные жители. В МЦУ города заявили, что свалку здесь устроили «серые» мусорщики.

Мусор убрали вдоль участков улиц Багратионовской и Выселковской. Сейчас там ровная площадка.

В МЦУ напомнили также, что с середины ноября администрация Калининского сельского округа и департамент городского хозяйства и ТЭК вместе с полицией будут патрулировать территории на предмет выявления «серых» мусорщиков. Их деятельность будут пресекать.

Вячеслав Рыжков

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