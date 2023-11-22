Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В поселке Индустриальном в Краснодаре убрали стихийную свалку

С муниципальной территории в поселке Индустриальном в Краснодаре вывезли 2 тыс. кубометров мусора. Ранее на стихийную свалку неоднократно жаловались местные жители. В МЦУ города заявили, что свалку здесь устроили «серые» мусорщики.

Мусор убрали вдоль участков улиц Багратионовской и Выселковской. Сейчас там ровная площадка.

В МЦУ напомнили также, что с середины ноября администрация Калининского сельского округа и департамент городского хозяйства и ТЭК вместе с полицией будут патрулировать территории на предмет выявления «серых» мусорщиков. Их деятельность будут пресекать.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...