На проект завода спецтехники в парке «Уфимский» выделили до 50 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет проектировщика производства спецтехники на территории индустриального парка «Уфимский». Начальная максимальная цена закупки составляет 50 млн руб. Контракт профинансируют из регионального бюджета.

Победитель конкурса должен будет спроектировать здание цеха по производству колесных и гусеничных транспортных средств, административный корпус, здание для испытаний и другие объекты, а также дорожную сеть и благоустройство. На выполнение работ отводится 165 дней, 45 из которых займут инженерные изыскания, 60 дней — разработка проектной документации и столько же — составление рабочей документации.

При выборе исполнителя будут учтены ценовые предложения участников конкурса — значимость этого критерия составляет 40% — и их квалификация. Значимость второго критерия составляет 60% — комиссия присвоит 20 баллов претендентам, спроектировавшим с 2020 по 2022 год от одного до четырех производственно-складских зданий, 50 баллов — спроектировавшим более четырех таких объектов. Дополнительные баллы получат организации, в которых трудоустроены от 15 до 30 квалифицированных специалистов.

Итоги конкурса подведут 8 декабря.

В октябре в индустриальном парке «Уфимский» запустили завод по выпуску оборудования для послеуборочной обработки зерна белорусского холдинга «Амкодор». Он был построен за девять месяцев. На церемонии запуска производства глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Башкирия и «Амкодор» запустят еще одно производство — коммунальной техники.

Наталья Балыкова

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