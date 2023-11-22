Гострудинспекция Башкирии выявила 25 сокрытых несчастных случаев на производстве

За десять месяцев текущего года Гострудинспекция Башкирии при взаимодействии с республиканскими следственными отделами, органами полиции, лечебными учреждениями, выявила 25 сокрытых несчастных случаев на производстве, в том числе семь смертельных, и по девять — с тяжелыми и легкими травмами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Одним из основных источников сведений о произошедших несчастных случаях, сокрытых работодателями, продолжают оставаться обращения самих пострадавших или их родственников,— отметила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. По ее словам, в текущем году десять таких жалоб стали основанием для проведения дополнительных расследований фактов производственного травматизма. «Их анализ показывает, что пострадавшие сначала идут на поводу у работодателя и при поступлении в лечебные учреждения говорят о бытовом характере полученной травмы. И лишь спустя время, не получив обещанных работодателем мер поддержки, обращаются в Гострудинспекцию»,— констатировала госпожа Астрелина.

Часто работодатели не направляют в установленные сроки извещение о несчастном случае, так как с работниками не оформлены трудовые договоры или заключены соглашения гражданско-правового характера, фактически регулирующие трудовые отношения. В текущем году выявлено девять таких фактов.

Майя Иванова

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