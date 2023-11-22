Прокуратура проверит разлив красителя в Уфе

По факту разлива красителя в Орджоникидзевском районе Уфы прокуратура с привлечением специалистов министерства экологии и природопользования Башкирии начала проверку исполнения законодательства в сфере экологии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

Сегодня жители Черниковки заметили багровые ручьи в районе Колхозного рынка. Как пояснили в республиканском МЧС, работники просыпали сухой краситель при его разгрузке на складе ООО «ОЗНХ-сервис». При растворении в дождевой воде она окрасилась в ярко-красный цвет. Спасатели отмечают, что вещество безвредно и не имеет запаха.

Влада Шипилова

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