Бывший министр культуры края возглавил комиссию по укреплению традиционных ценностей

В Общественной палате Пермского края появилась отдельная комиссия «По сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Об этом сообщает телеграм-канал «Звезда|Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Комиссию возглавит экс-министр культуры края Игорь Гладнев. В состав комиссии войдут протоирей Игорь Ануфриев, муфтий Анвар Аблаев, начальник суворовского училища Николай Братухин и директор «ВГТРК-Пермь» Игорь Южанинов. Господа Гладнев и Ануфриев при этом выходят из состава комиссии по культуре, так как каждый член палаты может состоять только в двух комиссиях. Из названия комиссии убирают слова «сохранение духовного наследия». Теперь она будет называться «Комиссия по культуре и развитию информационного общества».

Основными направлениями деятельности комиссии по укреплению традиционных ценностей станут вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений, передача от поколения к поколению традиционных ценностей, противодействие деструктивной идеологии, укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и самобытности.

На прошлой неделе стало известно, что в Перми появится совет по сохранению исторической памяти. Как указано в положении о совете, его основной целью является координация работы по сохранению исторической памяти о событиях отечественной истории среди жителей города, в том числе о подвигах жителей Перми. Игорь Гладнев, являющийся председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества, также войдет в совет.