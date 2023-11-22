Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в Белой Калитве

Сотрудники следственных органов Следственного комитета РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст 222 УК РФ) по факту гибели в городе Белая Калитва мужчины 1965 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, пострадавший получил несколько огнестрельных ранений в голову и грудь. Тело погибшего было обнаружено на одной из городских улиц.

По информации 161.RU, убитый — Владимир Борисенко — был причастен к смерти бизнесмена Ильи Пятибратова. Во Владимира Борисенко четыре раза выстрелили из пистолета Макарова.

Анастасия Назарова