В Новосибирске изъяли партию контрафактного этилового спирта на 3 млн рублей

Правоохранители задержали трех жителей Новосибирска, занимавшихся незаконным производством и сбытом этилового спирта на территории Сибирского федерального округа. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Расследование установило, что производился и разливался немаркированный этиловый спирт на складах в Калининском районе Новосибирска. После чего контрафактная продукция перевозилась на хранение или доставлялась заказчикам по всей Сибири.

Сотрудники новосибирского и кузбасского управлений ФСБ, межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля разработали операцию по задержанию бутлегеров. Правоохранители провели проверочную закупку, приобрели 10 тыс. литров этилового спирта за 1,3 млн руб.

Досмотрев склад, оперативники нашли еще 23,6 тыс. литров немаркированного этилового спирта общей стоимостью около 3 млн руб., а также оборудование и приготовленные для розлива канистры.

Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

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Илья Николаев