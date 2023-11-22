В Тутаеве переправа закрылась из-за ледостава

В Тутаеве Ярославской области закрылась пассажирская переправа через Волгу. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации района. Пассажиров перевозил теплоход «Москва», который совершил последний рейс сегодня в 8:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переправа в Тутаеве

Фото: администрация Тутаевского района Переправа в Тутаеве

Фото: администрация Тутаевского района

«Теплоход "Москва" сейчас выполнит последний рейс. Дальше переправляться через Волгу из-за образования льда невозможно. Будут организованы автобусы»,— сообщила глава Тутаевского муниципального района Ольга Низова.

В рабочие дни автобусы будут отправляться с левого берега от кинотеатра «Экран» в 6:15 и 16:00 (в выходные и праздники в 10:00 и 18:00), с правого берега от остановки «Центральная» в 7:00 и 18:00 (в выходные и праздники в 10:00 и 18:00).

После образования прочного льда в Тутаеве наладят ледовую переправу, ориентировочно ее открытие планируется на середину декабря.

Антон Голицын