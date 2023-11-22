Башкирия заключит межпарламентские соглашения с ЛНР и ДНР

Курултай Башкирии заключит двусторонние соглашения с Народными советами Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Башкирия нацелена на развитие деловых и дружеских контактов с ДНР и ЛНР «по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев. «На сегодня предварительные договоренности достигнуты, тексты документов согласованы. Будем обмениваться опытом, развивать информационное взаимодействие и совместно работать над совершенствованием законодательства и законотворческого процесса», — отметил он, добавив, что планируется «обмен делегациями, стажировки, создание совместных рабочих групп, проведение совместных мероприятий, обмен аналитическими, методическими и другими материалами».

По мнению спикера Курултая, опыт Башкирии по организации законотворческой работы и парламентского контроля поможет новым субъектам России в их «скорейшей интеграции в правовое поле страны».

Майя Иванова

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