Татарстану дали казначейский кредит на 20 лет на покупку автобусов

Татарстану дали специальный казначейский кредит на приобретение 121 автобуса под 3% годовых на 20 лет. Сумма кредита составила 1,4 млрд руб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на главу Миндортранса региона Фарита Ханифова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Казань», новые автобусы получат 12 крупных городов Татарстана. При этом Казань в данный список не вошла.

«Правительство республики берет спецкредит в казначействе, техника закупается и направляется муниципальным перевозчикам»,— отметил господин Ханифов.

По его словам, в частности, Набережные Челны и Нижнекамск получат большие автобусы, а Зеленодольску дадут десять автобусов Lotos. Часть транспортных средств поставят в этом году, оставшиеся — в 2024-м. Срок поставки завершится в феврале.

"Ъ-Казань"