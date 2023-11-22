Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татарстану дали казначейский кредит на 20 лет на покупку автобусов

Татарстану дали специальный казначейский кредит на приобретение 121 автобуса под 3% годовых на 20 лет. Сумма кредита составила 1,4 млрд руб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на главу Миндортранса региона Фарита Ханифова.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Казань», новые автобусы получат 12 крупных городов Татарстана. При этом Казань в данный список не вошла.

«Правительство республики берет спецкредит в казначействе, техника закупается и направляется муниципальным перевозчикам»,— отметил господин Ханифов.

По его словам, в частности, Набережные Челны и Нижнекамск получат большие автобусы, а Зеленодольску дадут десять автобусов Lotos. Часть транспортных средств поставят в этом году, оставшиеся — в 2024-м. Срок поставки завершится в феврале.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...