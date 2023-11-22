Татарстану дали казначейский кредит на 20 лет на покупку автобусов
Татарстану дали специальный казначейский кредит на приобретение 121 автобуса под 3% годовых на 20 лет. Сумма кредита составила 1,4 млрд руб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на главу Миндортранса региона Фарита Ханифова.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Казань», новые автобусы получат 12 крупных городов Татарстана. При этом Казань в данный список не вошла.
«Правительство республики берет спецкредит в казначействе, техника закупается и направляется муниципальным перевозчикам»,— отметил господин Ханифов.
По его словам, в частности, Набережные Челны и Нижнекамск получат большие автобусы, а Зеленодольску дадут десять автобусов Lotos. Часть транспортных средств поставят в этом году, оставшиеся — в 2024-м. Срок поставки завершится в феврале.