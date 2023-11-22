В Уфе в районе Колхозного рынка растекся краситель

В Уфе на улице Донского в Черниковке после дождя произошло растекание красителя. Предварительно, это «Родамин С», который применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. При растворении он окрашивает воду в ярко-красный цвет. Спасатели отмечают, что вещество безвредно и не имеет запаха.

Ранее жители Черниковки сообщали в соцсетях о багровых реках, текущих по улице Донского в районе Колхозного рынка. По информации главы администрации Орджоникидзевского района Уфы Альберта Маликова, «это результат оплошности на складе ООО «ОЗНХ-сервис».

«На месте уже работают службы: управление гражданской защиты, также выехала оперативная группа МЧС. Для ликвидации последствий предприятие направило технику для промывки и откачки красителя»,— написал Альберт Маликов в соцсетях.

Как уточнили в МЧС, вчера сотрудники предприятия просыпали краситель при его разгрузке. Устранением последствий занимаются 15 человек и три единицы техники.

ООО «ОЗНХ-сервис» зарегистрировано в Уфе в 1999 году. Компания поставляет химреагенты для предотвращения осложнений при добыче нефти и газа, оказывает сервисные услуги по химизации технологических процессов и мониторингу для крупнейших нефтегазодобывающих компаний России и ближнего зарубежья. Принадлежит ЗАО «Опытный завод Нефтехим». В 2022 году выручка «ОЗНХ-сервис» составила более 1 млрд руб., чистая прибыль — 111,5 млн руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте