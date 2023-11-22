Казань вошла в десятку городов России с самым высоким уровнем жизни
Казань оказалась в десятке российских городов с самым высоким уровнем жизни. Индекс качества жизни здесь по итогам второго квартала 2023 года составил 71,6. Исследование провели специалисты Финансового университета при правительстве страны.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Лидером рейтинга стала Москва с индексом 85,3. В тройку также вошли Грозный (77,2) и Санкт-Петербург (74,8).
Составители рейтинга во время исследования оценивали качество медобслуживания, состояние экологии, доступность культурных ценностей и качественного образования, деятельность властей и т. д.