Казань вошла в десятку городов России с самым высоким уровнем жизни

Казань оказалась в десятке российских городов с самым высоким уровнем жизни. Индекс качества жизни здесь по итогам второго квартала 2023 года составил 71,6. Исследование провели специалисты Финансового университета при правительстве страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Москва с индексом 85,3. В тройку также вошли Грозный (77,2) и Санкт-Петербург (74,8).

Составители рейтинга во время исследования оценивали качество медобслуживания, состояние экологии, доступность культурных ценностей и качественного образования, деятельность властей и т. д.

"Ъ-Казань"