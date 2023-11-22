Жителя Удмуртии будут судить за сожжение двух детей из-за неприязни к экс-жене

В Удмуртии перед судом предстанет 26-летний житель поселка Игра, которого обвиняют в убийстве двух детей с особой жестокостью, покушении на убийство и поджог чужого имущества (п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, жертвами преступления мужчины стали собственные дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным следствия, днем 9 мая нетрезвый мужчина пришел в дом бывшей супруги по улице Железнодорожная. В этот момент в доме находились их дети, а также гости экс-супруги — 19-летняя девушка с мужем и 2-месячным ребенком. Нетрезвый мужчина намеренно спровоцировал конфликт с экс-женой, добившись ее ухода в магазин, после чего поджег бумагу и положил ее на диван в сенях. Сделал он это «из личной неприязни».

В результате этого дом загорелся. При пожаре погибли дети обвиняемого, 2-годовалая девочка и 4-годовалый мальчик. Гости женщины, девушка и ее ребенок, получили ожоги различной степени. Пострадавшим потребовалась госпитализация в больницу.

Мужчина, поджегший дом, в это время наблюдал за пожаром со стороны, чтобы убедиться, что находившиеся в нем жертвы не покинули дом.

Уголовное дело направят в суд с обвинительным заключением.