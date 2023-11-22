Педпринимателя оштрафовали за незаконную организацию обучающих курсов

В Новосибирске вынесли приговор коммерсанту Игорю Ильченко, незаконно, по версии следствия, организовавшего обучающие курсы. По ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере) ему назначили штраф в размере 150 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.

В материалах суда указывается, что Игорь Ильченко разработал программы обучения, состоящие из 36 тем в области торговли на финансовом рынке «Форекс». Не получив соответствующую лицензию, он, считает следствие, организовал проведения онлайн-занятий по скайпу.

Правоохранители подсчитали, что с марта 2021-го по август 2022 года обучение прошли не менее 126 слушателей, на счета компании, директором которой являлся обвиняемый, поступило свыше 9 млн руб. Приговор предпринимателю в законную силу не вступил.

Илья Николаев