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Главой Краснокамска вновь избран Игорь Быкариз
Главой Краснокамского городского округа вновь избран действующий руководитель муниципалитета Игорь Быкариз. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
На пост главы муниципалитета вместе с Игорем Быкаризом претендовал начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков. Кандидатуру господина Быкариза единогласно поддержали депутаты местной думы.
Экс-глава Коми-Пермяцкого округа Игорь Быкариз возглавляет Краснокамский городской округ с конца 2018 года. Ранее он руководил краснокамским филиалом ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».