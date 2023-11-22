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обновлено 09:15

Главой Краснокамска вновь избран Игорь Быкариз

Главой Краснокамского городского округа вновь избран действующий руководитель муниципалитета Игорь Быкариз. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На пост главы муниципалитета вместе с Игорем Быкаризом претендовал начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков. Кандидатуру господина Быкариза единогласно поддержали депутаты местной думы.

Экс-глава Коми-Пермяцкого округа Игорь Быкариз возглавляет Краснокамский городской округ с конца 2018 года. Ранее он руководил краснокамским филиалом ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».

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