Главой Краснокамска вновь избран Игорь Быкариз

Главой Краснокамского городского округа вновь избран действующий руководитель муниципалитета Игорь Быкариз. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На пост главы муниципалитета вместе с Игорем Быкаризом претендовал начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков. Кандидатуру господина Быкариза единогласно поддержали депутаты местной думы.

Экс-глава Коми-Пермяцкого округа Игорь Быкариз возглавляет Краснокамский городской округ с конца 2018 года. Ранее он руководил краснокамским филиалом ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».