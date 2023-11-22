В Удмуртии в ДТП с «Газелью» погиб пассажир выехавшего на «встречку» автомобиля
В столице Удмуртии на 9 км Якшур-Бодьинского тракта вечером 21 ноября произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, автомобиль Opel Astra, которым управлял мужчина 1999 года рождения, не справится с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он врезался в «Газель», за рулем которого был мужчина 1992 года рождения.
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В результате дорожной аварии погиб один пассажир легкового автомобиля. Второго пассажира госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.