«Газпром» предложил поставить в Петербурге столп в честь победы в Северной войне

Градостроительный совет при правительстве Санкт-Петербурга рассмотрит возможность установки недалеко от «Лахта Центра» памятника победе России в Северной войне. Заседание, которое пройдет 22 ноября, анонсировал комитет по градостроительству и архитектуре.

Памятник получил название «Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне». С предложением выступил Фонд поддержки культурных инициатив «Газпрома». Авторы памятника — архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульелми. Высота столпа составит 82 метра.

Северная война — война между Шведским королевством и коалицией стран Северной Европы, куда входило Русское царство. Она длилась с 1700 по 1721 год. По итогам войны, в которой Швеция потерпела поражение, Русское царство стало Российской империей со столицей в Санкт-Петербурге.

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