«Трактор» в овертайме проиграл «Авангарду»

Челябинский «Трактор» на льду одноименной арены в Челябинске уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2. Решающая шайба была заброшена в овертайме. В составе хозяев единственным голом отметился Максим Шабанов, у гостей успешные броски в активе Владимира Ткачева и Рида Буше.

«Соперник ждал нашей ошибки. Дождался и нам забил, — прокомментировал матч главный тренер “Трактора” Алексей Заварухин. — Нам немного не повезло. Создали много моментов в зоне атаки, но получилось забросить только одну шайбу. Будем разбираться, почему так произошло».

Следующий матч «Трактору» предстоит 23 ноября в Магнитогорске: команда готовится к южноуральскому дерби с «Металлургом».

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