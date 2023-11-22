Мэрия в десять раз снизила цену на недостроенную автомойку в Ленинском районе

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска объявил очередной аукцион по продаже объекта незавершенного строительства на улице Чистопольская в Ленинском районе. С последних несостоявшихся торгов в мае начальная цена недостроенного автокомплекса с автомойкой снизилась в десять раз до 738 тыс. руб., сообщает мэрия.

Полгода назад начальная цена объекта составляла 7,36 млн руб. Желающих приобрести его не нашлось. Недострой площадью 510,9 кв. м и степенью готовности 45% был изъят по решению суда у ООО «Техподдержка». Земельный участок, где расположен объект, разрешено использовать под автокомплекс с автомойкой.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 ноября до 19 января 2024 года. Торги назначены на 23 января.

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