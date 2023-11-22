Завершить реконструкцию улицы Зиповской в Краснодаре планируют до конца ноября

В Краснодаре завершают реконструкцию улицы Зиповской. Как сообщает пресс-служба мэрии, планируется, что подрядчик исправит недочеты до конца ноября.

Реконструкция проходила на участке от улицы Байбакова до Московской. Там построили водопровод и расширили Зиповскую на всех участках до четырех полос. По обеим сторонам дороги подрядчик обустроил тротуары, сделал велодорожки, провел наружное освещение и переустроил инженерные сети. Работы проходили по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

«Отмечу, что движение транспорта по этому участку открыто с 1 октября. Сейчас вся Зиповская у нас стала четырехполосной, без сужений, что позволит наладить транспортный поток»,— подчеркнул Андрей Белугин.

Татьяна Ручкина

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