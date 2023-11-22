ГИБДД предупреждает о ледяном дожде на юге Челябинской области

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает о неблагоприятной погоде и дорожных условиях на юге региона. Там идет ледяной дождь, сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по Челябинской области.

Из-за ухудшения погодных условий уже произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Черноречье – Бреды. На 145 км водитель фуры не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал с трассы.

«Будьте осторожны на дороге! Снижайте скорость, не совершаете резких маневров», – призывает Госавтоинспекция Челябинской области водителей.

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