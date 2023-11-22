Пермский аэропорт возобновил работу

Аэропорт Большое Савино возобновил работу в штатном режиме после шестичасового перерыва. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Аэропорт был закрыт 22 ноября, с 2:00 до 8:00, из-за переохлажденного дождя при температуре минус четыре градуса. В связи с этим на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург) перенаправлены рейсы ДР 365 из Сочи, ДР 433 из Москвы (Внуково), S7 1157 из Москвы (Домодедово), S7 5041 из Новосибирска. Рейсы из Самары, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Бугульмы в связи с закрытием аэродрома в Перми не вылетали из аэропортов отправления.

Из-за опоздания на прилет рейсов в Пермь связаны задержки вылетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Махачкалу, Омск, Нижневартовск и Минеральные Воды.

На данный момент погодные условия стабилизировались, аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме. Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта Большое Савино. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло.