Под Томском власти выбрали место для братской могилы

Администрация Томского района утвердила положение «Об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях» на территории муниципалитета. Соответствующее постановление издано в ноябре.

В положении детально расписан порядок проведения массовых захоронений в братских могилах. Так, размер братской могилы определяется из расчета 1,2 кв. м площади на одного умершего. «Расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 м и заполняется слоем земли с укладкой по верху хвороста и еловых веток»,— говорится, в частности, в документе. Одна братская могила рассчитана на 100 трупов.

В перечне мест возможного захоронения указывается один участок площадью 36,6 га. В положении оговаривается, что расстояние от места захоронения до населенных пунктов и жилых кварталов должно быть не менее 300 м.

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Валентин Романов