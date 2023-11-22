Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

Смертельная авария участием большегруза произошла в Самарской области во вторник. Происшествие случилось на федеральной автодороге Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Красноярском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель 1969 года рождения за рулем грузового автомобилем Mercedes ехал по трассе в сторону Москвы. На 1 км машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате происшествия водитель большегруза от полученных травм погиб на месте аварии. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...