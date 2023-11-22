В Самарской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

Смертельная авария участием большегруза произошла в Самарской области во вторник. Происшествие случилось на федеральной автодороге Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Красноярском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель 1969 года рождения за рулем грузового автомобилем Mercedes ехал по трассе в сторону Москвы. На 1 км машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате происшествия водитель большегруза от полученных травм погиб на месте аварии. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Георгий Портнов