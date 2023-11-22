Бывший замминистра края трудоустроился на ПЗСП

Экс-замминистра краевого министерства промышленности Андрей Мущинкин трудоустроился на ПЗСП, сообщил «Ъ-Прикамье» источник в строительном холдинге. Господин Мущинкин приступил к работе на ПЗСП в должности директора по развитию, его задачей будет привлекать новые земельные участки для освоения предприятием, а также готовить строительные проекты нового, более высокого качества, добавил собеседник. Прежний директор по развитию ПЗСП Кирилл Николаев назначен коммерческим директором девелопера.

Андрей Мущинкин подтвердил переход в ПЗСП.

Господин Мущинкин работал ранее в банковских структурах Перми, на пермских промпредприятиях, в ООО «УК “Витус”», возглавлял Пермский фонд содействия венчурным инвестициям, ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края». С 2009 года курировал деятельность проектного офиса «Роснано» на территории Прикамья. С 2010 по 2012 год занимал пост заместителя министра промышленности, инноваций и науки Пермского края. В последнее время господин Мущинкин работал в кировском девелоперском холдинге «Железно», в котором курировал первый пермский проект компании — застройку территории бывшего Пермского мясокомбината, но недавно уволился.