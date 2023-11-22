Михаила Попкова признали виновным в убийстве еще трех женщин

Ленинский районный суд Иркутской области признал виновным Михаила Попкова в расправе над еще тремя женщинами. Ему назначили 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Этот приговор стал четвертым по счету в отношении подсудимого. С 1997 по 2003 Михаил Попков, считают следователи, совершил три убийства. Он встречал на улицах Иркутска женщин и предлагал подвезти их до дома или провести с ним время. После увозил жертв в безлюдные места и убивал там. Двое из потерпевших были задушены, одна убита ножом. В то время Михаил Попков работал помощником оперативного дежурного ОВД Ангарска и охранником в управлении военизированной охраны.

Серийные убийства, за которые Попков получил срок, он совершал в период с 1990 по 2010 годы. В настоящее время доказано, что он причастен к убийству более 80 женщин.

По совокупности преступлений, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с лишением специального звания младшего лейтенанта милиции.

Ранее Михаил Попков был приговорен к двум пожизненным срокам лишения свободы за убийство 83 человек и три покушения на убийство.

Александр Киселев