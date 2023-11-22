Глава Хакасии призвал жителей подавать заявки на отбор в отряд космонавтов

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов призвал жителей региона стать участниками федеральной космической программы и подавать заявки на отбор в отряд космонавтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В госкорпорации Роскосмос отмечают, что участвовать может любой гражданин РФ, который «удовлетворяет требованиям, предъявляемым к претендентам». Прием заявок на конкурс был продлен до 20 декабря 2023 года.

Результаты отбора будут опубликованы на сайтах «Роскосмос» и ЦПК. Этот набор в отряд космонавтов Роскосмоса станет четвертым. В нем могут принимать участие россияне в возрасте до 35 лет. В 2012 и 2018 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2021 году — четыре. В настоящее время в отряде космонавтов Роскосмоса 26 человек.

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Александр Киселев