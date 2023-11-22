С красноярской компании требуют 168 млн руб за срыв сроков при строительстве аэропорта на Сахалине

Компания «Эквитиплююс», выступающая генподрядчиком строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинск, обратилась в суд с иском к красноярскому ООО «Строительные технологии». Она требует взыскать с подрядчика около 168 млн руб. штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По мнению заявителя, компании заключили несколько договоров субподряда на выполнение различных строительно-монтажных и отделочных работ, а также договор поставки в рамках реализации проекта. При этом подрядчик, сообщает истец, выполнил своя обязательства с нарушениями сроков. Просрочка составила от 66 до 199 дней. Суд рассмотрит заявление 25 декабря.

АО «ЭквитиПлюс» также выступает в качестве генерального подрядчика для реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Новокузнецк.

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Оксана Павлова