Задержан житель Красноярского края, похитивший у знакомых 20 млн рублей

По подозрению в мошенничестве задержан житель Красноярского края, похитивший у знакомых крупную сумму денег. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

По информации ведомства, в полицию ЗАТО Железногорска поступило более 30 заявлений от жителей, которые сообщили, что потеряли внушительные суммы денег, поверив обещаниям знакомого. Тот под видом краткосрочного инвестирования предлагал оформить кредиты и передать заемные средства ему. При этом мужчина обещал, что не только погасит долговые обязательства, но и выплатит крупные проценты за использование средств. 35-летний подозреваемый время от времени проводил разовые выплаты, убеждая людей в прибыльности вложений.

Расследование установило, что полученные деньги злоумышленник тратил на развлечения, в том числе на отдых за рубежом.

Потерпевшими по делу признана более 30 граждан, многие из них оформили на себя несколько кредитов в разных банках. Общий размере предполагаемого ущерба составляет свыше 20 млн руб.

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Илья Николаев