Сроки ввода терминала в аэропорту Новокузнецка перенесены на 2024 год

В аэропорту Новокузнецка ввод нового терминала переносится на следующий год. «Открываемся в начале следующего года - 2024 года», - сказал гендиректор аэропорта Кирилл Ермаков (цитата по «Интерфакс»).

Ранее руководство аэропорта сообщало, что терминал будет открыт к началу горнолыжного сезона 2023 года. До этого первый этап планировалось завершить к февралю 2023 года. Причиной переноса сроков в компании ООО «Аэрокузбасс» (оператор аэропорта) назвали изменения, которые нужно будет внести в проект.

Проект предполагает, что площадь здания аэровокзала с тремя телетрапами составит около 19 тыс. кв. м. Новый аэровокзал позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2 раза, с 270 до 580 пассажиров в час. Инвестиции в проект – около 7 млрд руб.

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Оксана Павлова