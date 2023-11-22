Омский «Авангард» выиграл в КХЛ десятый матч подряд

Американский нападающий Рид Буше принес омскому «Авангарду» десятую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он забил «Трактору» в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Матч состоялся в Челябинске 21 ноября. Его основное время закончилось со счетом 1:1. Гол у омичей во втором период забил Владимир Ткачев, который набрал очки в 11-м матче подряд. В овертайме тренерский штаб «Авангарда» заменил голкипера четвертым полевым игроком, чем и воспользовался Рид Буше. Итоговый счет — 2:1.

В трех из 10 выигранных подряд матчей «Авангард» побеждал в овертайме, еще в двух — по буллитам. Омская команда закрепилась на втором месте в конференции «Восток» КХЛ, набрав 47 очков. Больше только у «Металлурга» — 48, но магнитогорцы провели на матч больше.

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Валерий Лавский