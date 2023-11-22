Пермский аэропорт закрылся на прием-вылет предположительно до 10 утра

Большинство утренних рейсов в аэропорту Большое Савино задержаны, свидетельствует онлайн табло авиапредприятия. Задерживается вылет до 10-12 часов утра вылет рейсов до Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы. Вчера вечером из аэропорта с более чем часовым опозданием смог вылететь рейс «Аэрофлота» в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Аэропорт на прием-вылет самолетов был закрыт вчера вечером из-за метеорологических условий – летевшие суда были перенаправлены в резервный аэропорт в Екатеринбурге. При этом сильный снегопад уже закончился. По данным источников «Ъ-Прикамье», аэропорт был закрыт из-за снежной каши на полосе.