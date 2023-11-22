Euractiv: Европарламент одобрил открытие офиса в Киеве

Европейский парламент поддержал запрос украинских властей открыть офис на Украине. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на документ бюро Европарламента. Решение, по данным издания, было принято 20 ноября.

Открытие офиса Европарламента на Украине, пишет Euractiv, позволит упростить взаимодействие органа с украинским парламентом, а также облегчит административную работу. Между тем изданию Deutsche Welle (DW; признана в РФ иностранным агентом) в ЕП сообщили, что окончательное решение еще не принято.

По данным Euractiv, об открытии офиса в Киеве просил президент Украины Владимир Зеленский 4 марта. В конце апреля об этом также сказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Европарламент открывает офис в каждом государстве—члене Евросоюза, чтобы координировать работу местного парламента. При этом в городах стран, не входящих в ЕС, как правило, представительство ЕП не организовывают. Исключения составляют Нью-Йорк, Джакарта и Аддис-Абеба.

Лусине Баласян