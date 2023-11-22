Самолет Ярославль—Пермь сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО», летевший из Ярославля в Пермь, совершил посаду в екатеринбургском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В сообщении прокуратуры отмечается, что 21 ноября самолеты, прибывающие в Пермь, были перенаправлены на запасные аэродромы других городов. Кроме того, в аэропорту Перми произошла задержка вылета в Ярославль, Новосибирск и Москву. За ситуацией следила транспортная прокуратура, которая контролировала оказание пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Алла Чижова