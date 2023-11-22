На НПЗ им. Менделеева прошли съемки фильма про первую женщину-нефтяника

На ОПНМЗ имени Менделеева в Тутаевском районе прошли съемки для документального фильма про первую женщину химика-нефтяника Юлию Лермонтову. Об этом рассказали в Ярославском опытно-промышленном нефтемаслозаводе им. Д.И. Менделеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский ОПНМЗ им. Менделеева Фото: Ярославский ОПНМЗ им. Менделеева

В сообщении завода отмечается, что фильм снимали по заказу телеканала «Культура», он станет частью цикла о великих русских женщинах-ученых.

Юлия Лермонтова работала в московской лаборатории профессора Владимира Марковникова, когда под его руководством проводились необходимые исследования для первых заводов Виктора Рагозина по производству масел и смазок, в числе которых был ярославский ОПНМЗ. Госпожа Лермонтова разработала способы получения бензола и антрацена из нефти, усовершенствовала аппарат непрерывного действия для разгонки нефти.

«Не осталось свидетельств того, что Юлия Лермонтова лично бывала на заводах В.И. Рагозина. Но она абсолютно точно входила в ту группу исследователей, практиков, которые стояли у истоков зарождения нефтехимии страны. И наш завод, основанный в 1879 г., — поистине уникальная историческая площадка, на которой разворачивалось масштабное производство минеральных масел в XIX веке»,— отметили на заводе.

Алла Чижова