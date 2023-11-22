Ozon увеличил склад под Казанью до 43 тысяч квадратных метров

Ozon открыл в Зеленодольске (Татарстан) на территории складского комплекса класса А, построенного группой компаний «Ромекс», вторую очередь оптово-распределительного центра площадью 35,1 тыс. кв. м. Об этом сообщил девелопер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В результате площадь склада Ozon увеличилась с 23 тыс. до 43 тыс. кв. м, говорится на сайте раиса Татарстана Рустама Минниханова, который принял участие в церемонии ввода объекта в эксплуатацию. Фулфилмент-центр обеспечит размещение 10 млн товаров и ежедневную отгрузку покупателям ежедневно 200 тыс. посылок с возможностью увеличения объемов до 345 тыс. штук.

По данным ГК «Ромекс», инвестиции в строительство второй очереди комплекса составили 1,8 млрд руб. Всего девелопер вложил в проекты в Татарстане 7,2 млрд руб.

Первая очередь распределительного комплекса была сдана в эксплуатацию 30 октября 2020 года. Ее площадь составляет 38,5 тыс. кв. м., а сумма инвестиций — 2,7 млрд руб.

В январе текущего года стартовало строительство третьей очереди, которую планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Ожидаемая площадь объекта – 46,7 тыс. кв. м с планируемым объемом инвестиций 2,7 млрд руб. Таким образом, совокупная площадь всех трех объектов в Зеленодольске для компании Ozon превысит 120 тыс. кв. м., при общем объеме инвестиций в 7,2 млрд руб., отмечают в «Ромекс». По данным пресс-службы раиса Татарстана, складская площадь Ozon в Зеленодольске в итоге достигнет 84 тыс. кв. м.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"