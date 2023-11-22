Отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года

Итоговая таблица группы A

И В Н П М О

1. Испания 8 7 0 1 25:5 21

2. Шотландия 8 5 2 1 17:8 17

3. Норвегия 8 3 2 3 14:12 11

4. Грузия 8 2 2 4 12:18 8

5. Кипр 8 0 0 8 3:28 0

Группа C. Заключительный, 8-й тур. Украина—Италия 0:0. Северная Македония—Англия 1:1 (Барди, 41 — Атанасов, 59 (автогол)).

Итоговая таблица группы C

И В Н П М О

1. Англия 8 6 2 0 22:4 20

2. Италия 8 4 2 2 16:9 14

3. Украина 8 4 2 2 11:8 14

4. Северная Македония 8 2 2 4 10:20 8

5. Мальта 8 0 0 8 2:20 0

Группа E. Заключительный, 8-й тур. Албания—Фарерские острова 0:0. Чехия—Молдавия 3:0 (Доудера, 14; Хорый, 72; Соучек, 90).

Итоговая таблица группы E

И В Н П М О

1. Албания 8 4 3 1 12:4 15

2. Чехия 8 4 3 1 12:6 15

3. Польша 8 3 2 3 10:10 11

4. Молдавия 8 2 4 2 7:10 10

5. Фарерские острова 8 0 2 6 2:13 2

Итоговая таблица группы F

И В Н П М О

1. Бельгия 8 6 2 0 22:4 20

2. Австрия 8 6 1 1 17:7 19

3. Швеция 8 3 1 4 14:12 10

4. Азербайджан 8 2 1 5 7:17 7

5. Эстония 8 0 1 7 2:22 1

Итоговая таблица группы G

И В Н П М О

1. Венгрия 8 5 3 0 16:7 18

2. Сербия 8 4 2 2 15:9 14

3. Черногория 8 3 2 3 9:11 11

4. Литва 8 1 3 4 8:14 6

5. Болгария 8 0 4 4 7:14 4

Группа H. Заключительный, 10-й тур. Сан-Марино—Финляндия 1:2 (Берарди, 90+7 (автогол) — Сойри, 50, 58). Словения—Казахстан 2:1 (Шешко, 41 (пен.); Вербич, 86 — Оразов, 48). Северная Ирландия—Дания 2:0 (Прайс, 60; Чарльз, 81).

Итоговая таблица группы H

И В Н П М О

1. Дания 10 7 1 2 19:10 22

2. Словения 10 7 1 2 20:9 22

3. Казахстан 10 6 0 4 16:12 18

4. Финляндия 10 6 0 4 18:10 18

5. Северная Ирландия 10 3 0 7 9:13 9

6. Сан-Марино 10 0 0 10 3:31 0

Итоговая таблица группы I

И В Н П М О

1. Румыния 9 5 4 0 15:5 19

2. Швейцария 9 4 5 0 22:10 17

3. Израиль 9 3 3 3 9:11 12

4. Косово 9 2 5 2 10:9 11

5. Белоруссия 9 2 3 4 8:14 9

6. Андорра 9 0 2 7 3:18 2

Итоговая таблица группы J

И В Н П М О

1. Португалия 10 10 0 0 36:2 30

2. Словакия 10 7 1 2 17:8 22

3. Люксембург 10 5 2 3 13:19 17

4. Исландия 10 3 1 6 17:16 10

5. Босния и Герцеговина 10 3 0 7 9:20 9

6. Лихтенштейн 10 0 0 10 1:28 0

Команды, занявшие в группах первые два места, вышли в финальную часть Евро-2024.