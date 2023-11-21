Волейбольный «Атом-Курск» уступил «Заречью-Одинцово» в матче женской Суперлиги

В рамках восьмого тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги новичок лиги — «Атом-Курск» дома уступил «Заречью-Одинцово». Матч закончился со счетом 2:3.

Первые два сета курянки выиграли с минимальным преимуществом — 25:23, 27:25. Но в следующих партиях, включая финальную, гостьи оказались значительно сильнее — 18:25, 14:25, 10:15.

По итогам встречи курская команда получает первое очко и замыкает таблицу, не имея побед. В этом матче курянки были наиболее близки к победе с начала чемпионата.

Как курский клуб пробился в Суперлигу — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин