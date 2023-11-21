В Воронежской области иностранцам могут запретить работу в нескольких отраслях

В 2024 году воронежским организациям и предпринимателям, работающим в отдельных отраслях экономики, могут запретить привлекать к труду иностранцев, работающих по патентам. Об этом говорится в опубликованном проекте указа губернатора Александра Гусева.

Речь идет о нескольких видах экономической деятельности. Это обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; забор, очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных вод; деятельность агентств по временному трудоустройству. Работодатели должны будут исполнить положения указа в течение трех месяцев с момента его вступления в силу.

Подобные меры вводят и другие регионы России. Так, в начале ноября челябинский губернатор Алексей Текслер продлил на 2024 год запрет на работу иностранцев водителями городских, пригородных и междугородних автобусов, а также легковых такси на территории региона. Это положение действует с 2016 года и ежегодно продлевается.

Олег Мухин

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