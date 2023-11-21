Коммунисты пошли на сохранение

Фракция КПРФ заксобрания Ульяновской области готовит проект изменений в регламент областного парламента, в котором намерена закрепить нормативным путем обязательность сохранения записей видеотрансляций заседаний комитетов и пленарных заседаний заксобрания. Ранее по неизвестным причинам и по неизвестному распоряжению сохранение видеотрансляций было прекращено. В аппарате заксобрания отмечают, что не обязаны обеспечивать сохранность видеозаписей в открытом доступе, поскольку это нигде не оговорено. Коммунистов поддерживают фракции ЛДПР и СРЗП, фракция «Единая Россия» не говорит категорическое нет, но и не считает такое сохранение важным. Политологи считают, что в ситуации, когда отсутствуют аргументы, только открытое голосование сможет показать, кто и каких взглядов придерживается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное собрание Ульяновской области Фото: Законодательное собрание Ульяновской области

На заседании заксобрания Ульяновской области, состоявшемся на минувшей неделе, лидер фракции КПРФ Виталий Кузин выступил с заявлением о том, что фракция готовит проект изменений в регламент областного парламента, в котором планирует нормативно закрепить требование обязательного сохранения записей трансляций заседаний комитетов заксобрания в открытом доступе. Депутат призвал все фракции заксобрания поддержать проект и подписаться под ним.

Ранее все записи видеотрансляций комитетов и пленарных заседаний заксобрания, транслируемые на сайте областного парламента и в соцсети VK, оставались в архиве VK (трансляции пленарных заседаний сохраняются и сейчас), что позволяло депутатам, жителям региона и журналистам впоследствии вернуться к тем или иным выступлениям и решениям. Однако в конце октября стало известно, что принято решение не сохранять записи комитетов. Никаких официальных сообщений об этом не было. До сих пор неизвестно, чье это было решение и чем оно было обосновано. Первоначально депутаты отреагировали на это неактивно, 23 октября на совете парламента никаких требований по этому поводу не выдвинули, фактически согласившись с этим решением. И лишь на самом заседании заксобрания вице-спикер Рамиль Хакимов (КПРФ) предложил внести в повестку обсуждение неизвестно кем принятого решения о несохранении видеозаписей трансляций, однако 26 депутатов из 34 присутствовавших проголосовали «против» (КПРФ, ЛДПР и СРЗП голосовали за обсуждение проблемы).

Руководитель аппарата заксобрания Елена Ивлиева тогда пояснила «Ъ-Волга», что теперь заседания комитетов можно будет посмотреть только в онлайн-режиме, сохраняться они не будут, потому что «нигде не написано, что обязаны хранить записи».

В тот же день редакторы и журналисты ряда региональных СМИ, в том числе и представители федеральных СМИ, работающие в регионе, направили обращение спикеру заксобрания Валерию Малышеву с просьбой инициировать возвращение обсуждения этого вопроса депутатами заксобрания, отмечая, что «именно на заседаниях комитетов в подробностях обсуждаются вопросы, которые волнуют всех жителей региона и которые не всегда выносятся на пленарное заседание, а если и выносятся, то уже в усеченном виде». «Сохранение видеозаписей трансляций позволяет нам анализировать деятельность исполнительной и законодательной власти, что является важной составляющей нашей работы и нашей обязанностью перед обществом. Лишая нас сохранения записей трансляций комитетов, вы снижаете уровень информированности и объективности СМИ, тем самым ограничивая права жителей региона на получение полной и объективной информации о деятельности властей»,— отмечалось в обращении.

Спикер заксобрания журналистам и редакторам не ответил, вместо него направила ответ госпожа Ивлиева, сообщившая, что заксобрание «в полном объеме» исполняет требования федерального закона «Об обеспечении доступа к информации», а заседания комитетов и заксобрания «транслируются в сети Интернет в режиме реального времени».

Виталий Кузин считает, что, «видимо, некоторые коллеги боятся, что могут сказать что-то лишнее, а потом СМИ используют это против них». Он пояснил «Ъ-Волга», что «сейчас фракция собирает предложения депутатов по иным изменениям регламента, направленным на повышение открытости деятельности депутатского корпуса», и надеется, что в декабре фракция сможет вывести вопрос на голосование.

Фракции ЛДПР и СРЗП сказали «Ъ-Волга», что поддержат инициативу КПРФ. «Я сам как депутат при необходимости неоднократно обращался к архивам записей трансляций комитетов»,— сказал лидер фракции СРЗП Андрей Седов. Впрочем, он заметил, что «не уверен, что предложенное коммунистами изменение в регламент дойдет до голосования».

Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев заявил, что «фракция готова стать соавтором проекта изменений регламента по этому вопросу и поддержать голосованием». «Мы сами настаиваем на этом. И надо обязательно ввести требование сохранения записей и для самих пленарных заседаний, а то в один прекрасный момент могут, ссылаясь на то, что “не обязаны”, и там отказаться от сохранения трансляций»,— сказал депутат.

Лидер фракции «ЕР» Владимир Камеко не стал однозначно отвечать, будет ли фракция поддерживать инициативу КПРФ. «Пока это только слова, мало ли что говорят, я пока никакой инициативы не видел»,— сказал господин Камеко. Он заметил, что, если надо, ему «все равно, пусть сохраняется трансляция». «Но, с другой стороны, открытость обеспечена и так, доступ СМИ к заседаниям не ограничен, а подстраиваться под журналистов мы не обязаны»,— сказал лидер региональных единороссов.

Спикер заксобрания Валерий Малышев в беседе с «Ъ-Волга» сказал, что если будет внесен проект изменений регламента, то он будет рассмотрен. В то же время он заметил, что не видит смысла в сохранении записей заседаний комитетов. «Некоторые депутаты так и норовят лишний раз показать себя, какие они умные и хорошие. С ними понятно. А так-то кому это сохранение записей нужно? Никому не нужно. В регионе масса проблем, а они уперлись в эти записи. А где сказано, что мы должны их хранить? У меня к этому отношение неоднозначное»,— заметил спикер.

Президент регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Дмитрий Травкин обратил внимание на странность ситуации, «когда никаких аргументов нет, позиция не артикулирована, но решение кем-то принято». Он считает, что инициатива по внесению изменений в регламент поможет разобраться в этом вопросе. «И вот когда пройдет голосование за внесение изменений в регламент, сразу станет ясно, кто есть кто и кто стоит за этим решением»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск